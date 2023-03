Lyt til artiklen

En 21-årig mand er fortsat i kritisk tilstand, efter han søndag blev overfaldet med kniv af flere personer.

I forbindelse med drabsforsøget er politiet nu kommet i besiddelse af overvågningsbilleder med tre personer, som politiet mener kan have relation til hændelsen, der fandt sted på Skolebakken i Esbjerg søndag aften.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Det er følgende tre personer, politiet ønsker borgernes hjælp til at få identificeret.

Person A. Foto: Syd- og Sønderjyllands Politi Vis mere Person A. Foto: Syd- og Sønderjyllands Politi

Person B. Foto: Syd- og Sønderjyllands Politi Vis mere Person B. Foto: Syd- og Sønderjyllands Politi

Person C. Foto: Syd- og Sønderjyllands Politi Vis mere Person C. Foto: Syd- og Sønderjyllands Politi

Samtidig opfordrer politiet personerne på billederne til at melde sig selv. Borgere, der kan genkende personerne, opfordres desuden til at kontakte politiet på 114.

Politiet modtog meldingen om et slagsmål med knive på Skolebakken i Esbjerg søndag klokken 21.03.

De sendte flere patruljer til stedet, og den 21-årige mand, der er fra Varde, modtog straks førstehjælp og blev indlagt på hospitalet. Han var blevet stukket med kniv flere gange.

»Vi efterforsker sagen som forsøg på manddrab og har siden anmeldelsen afhørt vidner, afsøgt området med hundepatruljer og foretaget undersøgelser på gerningsstedet,« lød det fra vicepolitiinspektør Kent Brynilsen, der er efterforskningsleder i sagen.

»Vi efterforsker bredt for at klarlægge præcis, hvad der er sket, og hvad der ligger til grund for hændelsen – og vi kan ikke udelukke, at der er en relation mellem offeret og gerningspersonen,« fortalte efterforskningslederen videre.

