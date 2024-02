Nordjyllands Politi har efterlyst tre unge mænd i en alvorlig voldssag.

Politiet mener, at de tre har været indblandet i et voldeligt overfald i Aalborg centrum tirsdag 6. februar, hvor en 31-årig mand blev overfaldet af en gruppe mænd, som var bevæbnet med slagvåben.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

De tre mænd bliver efterlyst med både billeder og fulde identiteter.

Rasmus Ørskou Jensen er blandt de efterlyste. Foto: Foto: Nordjyllands Politi Vis mere Rasmus Ørskou Jensen er blandt de efterlyste. Foto: Foto: Nordjyllands Politi

Politiet opfordrer de tre til at melde sig selv.

Det drejer sig om den 22-årige Patrik Søren Bast, den 26-årige Rasmus Ørskou Jensen og den 21-årige Mathias Meyer Strauss.

»Vi kan ikke udtale os i detaljer omkring en konkret og aktuel efterforskning, men jeg kan sige så meget, at det er en række af vores konkrete efterforskningsskridt, som nu gør, at vi mistænker dem,« siger lederen af efterforskningen, politikommissær Ulf Munch Sørensen.

Han tilføjer, at alle tre mænd god ved, at politiet leder efter dem.

Patrik Søren Bast er 22 år gammel og kommer fra Nordjylland. Foto: Foto: Nordjyllands Politi Vis mere Patrik Søren Bast er 22 år gammel og kommer fra Nordjylland. Foto: Foto: Nordjyllands Politi

»Vi har været i dialog med de nu efterlyste, så de er bekendte med, at vi mangler dem. Dette har dog ikke fået dem til at henvende sig til os, hvorfor vi går ud med deres fulde identitet i offentligheden.«

Nu over de tre efterlyste er en 20-årig mand fra Midtjylland tidligere blevet anholdt og sigtet i sagen.

Dagen efter overfaldet anholdt politiet syv personer, og af dem blev fire varetægtsfængslet.

Den 31-årige kom alvorligt til skade under overfaldet, men han pådrog sig ikke livstruende skader.

21-årige Mathias Meyer Strauss er blandt de efterlyste. Foto: Foto: Nordjyllands Politi Vis mere 21-årige Mathias Meyer Strauss er blandt de efterlyste. Foto: Foto: Nordjyllands Politi

»Det er vores klare vurdering, at der er tale om et internt opgør i et kriminelt miljø, og at der er tale om et lokalt mellemværende mellem specifikke personer,« understreger politikommissær Ulf Munch Sørensen.

Oplysninger i sagen kan gives til Nordjyllands Politi på telefon 114.

Lyt med når B.T.s kriminalredaktion hver uge går helt tæt på aktuelle emner, den kriminelle underverden og store efterforskninger.