Mandag efterlyser politiet tre forsvundne børn - 6-årige Liam, 8-årige Nicklas og 11-årige Betricia.

De tre børn blever eftersøgt med hunde, efter de er forsvundet fra Oust Mølleskolen i Randers, oplyser Østjyllands Politi.

Moderen til 6-årige Liam fortæller, at han bliver sat af ved skolen med en taxa sammen med den 8-årige omkring klokken 8, men de to drenge går aldrig ind i skolen, der ligger tæt ved en skov.

»Han bliver sat ved legepladsen, men går derfra ned i skoven,« fortæller den 6-årige drengs mor, Camilla.

På et tidspunkt bliver de to drenge set af en hundelufter i skoven og senere to andre drenge fra området. Den 11-årige pige er på et senere tidspunkt gået fra skolen, og det er ifølge politiet uvist, om hendes forsvinden fra skolen hænger sammen med de to drengenes forsvinden.

Politiet fik anmeldelsen om de forsvundne børn omkring kl. 10.30.

Alt tyder på, at børnene af egen fri vilje er gået fra stedet, og politiet mistænker ikke, at der er sket noget kriminelt.

Men de to drenge stikker ifølge moderen af, da de bliver set i skoven.

Her er signalementet af de tre børn:

6-årig Liam:

• Dansk af udseende

• Ca. 120 cm høj, spinkel af bygning

• Lyst kort hår, blå øjne

• Iført grå jakke, grå joggingbukser med hvid stribe langs begge bukseben, blå kondisko

8-årig dreng:

• Dansk af udseende

• Ca. 135 cm høj

• Kort mørkt hår, mørke øjne

11-årig pige:

• Dansk af udseende

• Ca. 160 cm høj

• Mellemblond hår sat op i hestehale

• Iført mørkeblå bluse med gul sommerfugl, hvid/sort ternet jakke, grå cowboybukser, hvide kondisko

Politiet har sendt signalementet af børnene rundt til egne patruljevogne samt bus- og taxaselskaber. Politiet er i kontakt med alle tre børns forældre.

Hvis du ser børnene, så ring til politiet på 114

Opdateres...