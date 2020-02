Københavns Politi efterlyser tirsdag billederne af to unge mænd, der er mistænkt for at stå bag et groft overfald.

Overfaldet er begået den 27. april 2019, skriver politiet i en pressemeddelelse.

Gerningsmændene overfaldt fire personer på Vestergade i København omkring kl. 03.00 natten mellem fredag og lørdag den 27. april sidste år.

Et af ofrene blev slået i hovedet med en glasflaske, imens en anden blev stukket i låret med flasken.

Har du kendskab til overfaldet, eller kan du genkende de to mænd på billederne, bedes du kontakte politiet på 114.

De mistænkte beskrives som:

A: Mand. 18-22 år, 175-180 cm høj, spinkel af bygning, kort lyst hår, dansk af udseende.

Han var iført briller, sort jakke, rød ”Kenzo” trøje/t-shirt, mørke bukser og mørke sko. Kan ses på billedet herover.

B: Mand, ca. 20 år, ca. 170 cm høj, krøllet sort hår.

Han var iført sort jakke, mørke blå bukser, sort/mørke sko, hvid trøje samt hvid t-shirt. Kan ses på billedet herover.

Han medbragte en 3 liters Smirnoff vodka flaske eller lignende.