Østjyllands Politi efterlyser i øjeblikket 44-årige Michael Baunhøj Meyer og 49-årige June Sølvig Poulsen.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Begge mistænkes de for at stå bag et indbrud i april i Spentrup, hvor de forsøgte at stjæle skydevåben i form af geværer og rifler, der befandt sig i et våbenskab.

De blev anholdt 2. april og sigtet for indbruddet, og dagen efter blev de blev fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Randers.

Her fandt retten ikke grundlag for at varetægtsfængsle dem, og derfor blev de løsladt.

Den kendelse blev dog hurtigt kæret af anklagemyndigheden til Landsretten, der 5. april besluttede, at de to personer skulle varetægtsfængsles.

Siden er det dog ikke lykkedes politiet at finde frem til dem, hvorfor politiet spørger offentligheden om hjælp.

Hvis du har oplysninger til sagen, bedes du kontakte politiet på 114.

B.T. følger sagen.

