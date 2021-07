Kender du de to mænd på dette billede?

I givet fald vil Midt- og Vestsjællands Politi gerne høre fra dig.

De to mænd er nemlig efterlyst i forbindelse med et indbrud på en landejendom på Hallenslevvej i Torpe ved Gørlev 1. marts i år.

Et videokamera i en af ejendommens bygninger opfangede, hvordan de to mænd stjal udstyr for mange tusind kroner. Ifølge politiet beløber det sig til et femcifret beløb.

Politiet efterlyser to mænd i forbindelse med indbrud i Gørlev 1. marts 2021. Kontakt os på 114, hvis du har oplysninger i sagen. #politidk https://t.co/Q0hCAPqRsr pic.twitter.com/dyiO1oLRZZ — Midt-Vestsj. Politi (@MVSJPoliti) July 8, 2021

Det drejer sig om et Esab co₂ svejseværk, en kompressor fra en traktor, en monitor til en mejetærsker og en vinkelsliber.

De to gerningsmænd beskrives begge som danske af udseende.

Den ene er mellem 55 og 70 år, middel af højde, kraftig af bygning med mave og gråt skæg. Han var iført arbejdstøj, mørk kasket og mørke støvler.

Den anden mand er mellem 35 og 45 år, middel af højde og almindelig af bygning. Han har et mørkt skæg og var under indbruddet iført mørk arbejdsjakke, arbejdsbukser, som er mørke øverst og orange nederst. Han bare en øreklaphue.

Hvis du ved, hvem de to er, eller på anden vis har oplysninger, der kan hjælpe politiet, så ring til Midt- og Vestsjællands Politi på telefon 114.