Østjyllands Politi efterlyser nu to mænd i forbindelse med et gaderøveri på en 14-årig 28 marts. 2019.

Røveriet skete, efter drengen var steget af bussen ved Stavtrup Fritidsklub i det sydlige Aarhus først på aftenen.

De to gerningsmænd var ifølge politiet også med bussen, og da drengen omkring klokken 19.28 steg af bussen, fulgte de to mænd med. En af mændene råbte efter den 14-årige dreng, gik hen til ham og sagde, han skulle følge med dem, hvilket han adlød.

De to mænd gik cirka 50 meter hen ad Søholmvej og ind i et grønt område bag fritidsklubben. Her blev den ene af de to mænd (gerningsmand A) mere truende og beordrede drengen til at tømme lommer og aflevere sin bæltetaske.

Drengen gjorde som han fik besked på og lagde alle sine genstande på jorden foran sig. Gerningsmanden tog alle tingene og sagde til den 14-årige, at han kunne gå nu. Gerningsmanden truede med at skære halsen over på drengen, hvis han fortalte noget til sine forældre eller til politiet. Den 14-årige forlod bagefter stedet, men så ikke hvor de to mænd gik hen.

Gerningsmand A (ham der sidder med ryggen til kameraet i videoen) beskrives som:

Mand

Mellemøstlig af udseende

16-17 år

185-190 cm

Almindelig af kropsbygning

Mørk i huden

Sort, kort, krøllet hår

Trimmet fuldskæg

Iført sorte bukser med hvidt mærke nederst på benene, en sort jakke og sorte sko

Talte dansk

Medgerningsmand B beskrives som:

Mand

15-16 år

160 cm høj

Almindelig af kropsbygning

Lys i huden

Mørkeblond hår

Iført jeans, en sort hættetrøje, en grøn jakke og hvide kondisko

Medbragte en bærepose

Kan du genkende mændene, så vil politiet meget gerne høre fra dig på telefon 114.