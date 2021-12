Vestegnens Politi efterlyser onsdag middag to mænd, som de mener stod bag skuddrabet i Brøndby Strand tirsdag eftermiddag, hvor en 22-årig mand døde.

Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse.

Ifølge politiet skulle der være tale om den 25-årige Kenny V. Jensen og 20-årige Ali Yildrim.

Førstnævnte beskrives som almindelige af bygning, 175 centimeter høj, lys i huden og med mørkt hår. Ali Yildrim beskrives som værende spinkel af bygning, 171 centimeter høj, mørk i huden og med kort mørkt fuldskæg samt mørkt hår.

Ali Yildrim

»De to unge mænd ved udmærket godt, at vi leder efter dem. Det vil være lettest for alle, at de melder sig på nærmeste politistation,« siger politiinspektør Allan Nyring.

De to unge mænd er i forvejen kendt af politiet, men Vestegnens Politi ønsker ikke at gå i detaljer om deres baggrund. Politiet ønsker heller ikke at spekulere i motivet bag drabet.

»Vi holder fortsat alle muligheder åbne,« siger politiinspektør Allan Nyring.

Borgere der har kendskab til de to mænds færden eller har øvrig viden om sagen, kan kontaktes Københavns Vestegns Politi hele døgnet på 43861448.