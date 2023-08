I løbet af det seneste halve år har især den nordjyske by Gistrup været ramt af en række indbrud.

Sidste weekend var det byen Støvring, som blev ramt af indbrud.

Nordjyllands Politi efterlyser nu to personer, som man mistænker at stå bag indbruddene. I den forbindelse har man frigivet billeder af de to mistænkte.

"Hjælp fra årvågne borgere er ofte en vigtig håndsrækning, når vi efterforsker sager. Vær derfor, for tiden, særligt opmærksom på personer og/eller køretøjer i dit nærområde. Det gælder for alle nordjyder i almindelighed, men selvfølgelig i særdeleshed for jer, der bor i de aktuelt berørte områder: Gistrup og Støvring,” siger efterforskningsleder Ulf Munch Sørensen.

Tyvene går særligt efter smykker, ure og kontanter, og indbruddene er ofte begået i de tidlige morgentimer i weekenderne.

De to mistænkte beskrives således:

Mistænkt A er lys i huden. Han bærer en mørk kasket (formentligt Oakland Athletics) med et American League mærke på venstre side. Er desuden iført mørk jakke med hætte, der har en brystlomme på venstre bryst med lynlås. Derudover iklædt mørke joggingbukser, handsker med refleks, samt mørke New Balance sko.

Mistænkt B er ligeledes lys i huden. Han bærer kasket, en mørk jakke/skaljakke med hætte, en halsedisse , en rygsæk og handsker med refleks. Han er desuden iklædt tennissko - muligvis Adidas (striber).

Hvis du har oplysninger i sagen, kan du kontakte Nordjyllands Politi via 114.

