Efter et røveri udsender politiet nu en efterlysning.

Det drejer sig om to mænd på henholdsvis 28 og 24 år efter et røveri i Stege 11. februar i år.

Her blev en kvinde ifølge Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi frarøvet en taske med kontanter.

Herefter stak gerningsmændene af, og to personer sidder netop nu varetægtsfængslet i sagen.

Men to andre mænd mistænkes også for at have deltaget.

Det drejer sig om Hassan Jawad, 28 år og på billedet nederst, og Duraid Vali Jawad, 24 år, som kan ses på billedet øverst.

Ved du noget, beder politiet dig kontakte dem på telefon 114.