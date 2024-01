Med billeder er to kvinder blevet efterlyst af Københavns Politi mandag eftermiddag.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Kvinderne er mistænkt for først at have stjålet et betalingskort.

Og umiddelbart efter købte de en dyr taske i en Chanel-butik ved Kongens Nytorv i København. Købet blev foretaget med det stjålne betalingskort.

Politiet beder om hjælp til at identificere kvinderne. Foto: Københavns Politi.

Ifølge politiet forsøgte kvinderne at købe andre varer i forretningen.

Her blev kortet dog afvist.

Det er ikke lykkedes politiet at få identificeret kvinderne. Af den årsag vælger man nu at bringe en offentlig efterlysning af dem.

De bliver beskrevet som følgende:

Kvinde A: Mørk i huden, kraftig af bygning, krøllet mørkt hår. Hun var iført brunt træningstøj og sort T-shirt.

Kvinde B: Mørk i huden, kraftig af bygning, langt mørkt hår. Hun var iført grå jeans, grå top og en sort dunjakke af mærket Canada Goose.

Har du oplysninger i sagen, hører politiet gerne fra dig på telefon 114.