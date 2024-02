Østjyllands Politi offentliggør nu en klip fra en overvågningsvideo, der viser to gerningsmænd under et røveri i Aarhus.

Det skriver politiet på X.

Målet er at få oplysninger om de to gerningsmænd fra offentligheden.

Mandag d. 22. januar kl. 21.37 kom to maskerede mænd ind i kiosken på Funch Thomsens Gade, hvor de med kniv og pistol truede ekspedienten til at udlevere nogle tusinde kroner i kontanter.

Herefter løb de fra stedet med udbyttet, og da politiet nåede frem lidt efter, var de ikke til at finde.

Østjyllands Politi offentliggør nu dele af overvågningsvideoen i håb om, at nogen kan genkende mændene på deres tøj, gang eller andre kendetegn – som for eksempel stemmen.

Der er nemlig lyd på dele af videoen, hvor man kan høre en af gerningsmændene sige til ekspedienten, at han skal åbne pengeskabet.

Hvis du har oplysninger i sagen, så kan du kontakte Østjyllands Politi på tlf. 114.