Midt- og Vestsjællands Politi beder borgerne om hjælp til at finde to røde ferrarier, som blev stjålet fra et lager i Jyllinge søndag aften.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

De stjålne biler er en rød Ferrari F 430 F1 fra 2007 samt en rød Ferrari F 430 Spider fra 2010.