Midt- og Vestjyllands Politi efterlyser tidligt onsdag morgen 19-årige Signe Bundgaard.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Den unge pige er nu efterlyst, efter hun onsdag aften gik fra sit hjem i Herning midtby i 'nedtrykt sindstilstand'.

Man opfordrer borgere i byen om at kigge efter Signe i opgange, haver, skure eller lignende.

Vagtchef hos Midt- og Vestjyllands Politi Simon Skelkjær fortæller, at politiet har været ude for at lede efter Signe Bundgaard hele natten:

»Vi er bekymrede for hende. Specielt hvis hun har opholdt sig udenfor, det er jo ikke rigtig årstiden til at være udenfor. Vi har ledt efter hende hele natten med hunde og de patruljer, der har været til rådighed, og vi fortsætter her til formiddag efter vagtskifte,« siger Simon Skelkjær, der ikke vil udelukke, at Signe Bundgaard kan befinde sig hos en veninde.

Vagtchefen har desuden en opfordring til folk i og omkring Herning, hvor politiet formoder, den 19-årige befinder sig:

»Vær ekstra opmærksom, hvis man er ude og gå i området. Kig gerne i opgange, skure og andre steder, hvor man kunne opholde eller gemme sig,« siger Simon Skelkjær, der ikke kan fortælle, om Signe Bundgaard tidligere har gået hjemmefra i nedtrykt tilstand, som det er tilfælde i denne omgang.

Signe Bundgaard beskrives således:

175 cm høj

Slank

Mellemblond

Let krøllet hår som når ned lige under skuldrene

Bærer briller

Iført sorte jeans med huller bl.a. ved knæene, sort sweatshirt med hætte og under denne en lyserød trøje

Sorte sneakers

Hvis du ser Signe bedes du kontakte politiet på 114.