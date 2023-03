Lyt til artiklen

Københavns Vestegn Politi efterlyser 69-årige Sten.

»Sten har forladt plejehjemmet på Medelbyvej i Rødovre og kan ikke tage vare på sig selv.«

Sådan skriver politikredsen på Twitter.

Her deles også et billede og et signalement af den efterlyste – og der er én vigtig afvigelse mellem hans udseende nu, og det billede, politiet har delt.

Sten beskrives som:

- ca. 175 cm høj

- han har sort/gråt hår og fuldskæg – i modsætning til fotoet

- han har en haltende gang

Da Sten forsvandt, var han iført en blå dunjakke, hvid t-shirt og lyse jeans.

Hvis du har set ham, skal du kontakte Københavns Vestegns Politi på telefon 1-1-4.