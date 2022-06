Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hvis du lider af ophidiofobi – frygten for slanger – er Aalborg lige nu et højrisikoområde for chok.

En slange har nemlig taget flugten fra sit terrarie i Aalborg Zoo.

Det oplyser Nordjyllands Politi på Twitter.

Det er på nuværende tidspunkt uvist, om slangen har forladt zoologisk have, eller om den bevæger sig frit rundt på havens område.

Det er heller ikke helt klart, hvornår slangen er forsvundet, men det er sket i løbet af lørdag morgen.

»Hvis du ser den, så sørg for, at den ikke stikker af og ring 114 eller til Zoo, så kommer de og henter den,« skriver politiet.

Slangen er 120 centimeter lang, på tykkelse med en tommelfinger og kendetegnet ved sin røde farve og sorte og hvide striber.

Den er ikke farlig for mennesker, og der er altså ikke på den front grund til bekymring.

B. T. følger sagen.