En ældre senil mand forsvandt mandag eftermiddag på vej til Rådhuspladsen i Købehavn.

Derfor efterlyser Københavns Politiet nu den 88-årige Seppo.

Den ældre mand bor i Vanløse og var med sin hustru på vej på tur til Københavns centrum, da han forsvandt omkring klokken 14.15.

»Han og hans hustru var på vej med toget mod Rådhuspladsen i Købehavn. Konen steg på toget, men manden nåede ikke at komme på, og toget kørte uden ham.«

Det fortæller vagtchef ved Københavns Politi, Henrik Stormer.

Politiet arbejder med den mulighed, at den forsvundne mand selv kan have forsøgt at komme ind til byen.

Derfor er både området omkring Rådhuspladsen og Vanløse Station interessanet for politiet.

Han beskrives som 185 centimeter høj, lettere senil og dårlig hørende. Han har kort hvidt hår.

Da han forsvandt, var han iført en mørk frakke, brun hue og mørke jeans.

Politiet beder borgere, der mener at have set manden, ringe på telefon 114.