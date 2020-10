En aftale om køb og salg af et fjernsyn udviklede sig dramatisk i sommer, da 'sælgeren' viste sig at være kriminel.

I stedet for det lovede tv medbragte han nemlig en kniv og truede køberen til at udlevere sin pung med kontanter.

Det skriver Nordjyllands Politi på Twitter, hvor de efterlyser den ung mand, som formodes at stå bag gaderøveriet.

Episoden fandt sted 5. august i år, hvor to mænd havde aftalt at mødes bag Spar Købmanden på Nørre Uttrup Torv i Nørresundby, nord for Aalborg.

Genkender du denne mand? Så ring til os på 114. Manden er eftersøgt i forbindelse med et gaderøveri i Nørresundby. https://t.co/oovoL9MTsq — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) October 20, 2020

Aftale var, at de skulle ordne et salg af et fjernsyn. Derfor havde den ene af dem på forhånd hævet en del penge.

Men der var ikke noget tv. I stedet trak gerningsmanden en kniv og udsatte den anden for røveri.

Derfor efterlyser politiet nu manden.

»Et røveri er en alvorlig sag og en voldsom oplevelse for den, det går ud over. Vi har nu som en del af vores efterforskning haft den formodede gerningsmand efterlyst og rundkastet i politiets egne systemer, foreløbig uden held, desværre. Derfor går vi nu skridtet videre og offentliggør billeder af manden i håb om, at nogen genkender ham,« siger politikommissær Kenneth Rodam, efterforskningsleder i Nordjyllands Politi, i en pressemeddelelse.

Foto: Nordjyllands Politi Vis mere Foto: Nordjyllands Politi

Gerningsmanden beskrives som mellem 19 og 23 år. Han er mørk i huden, muligvis somalier. Han er omkring 170 centimeter høj og spinkel af bygning.

Han har sort, kort til mellemlangt kruset hår, og under røveriet var han iført en sort jakke, mørke bukser og lyse sko.

Han talte flydende dansk og bar et hvidt headset af mærket Apple.

Ved du, hvem manden er, vil Nordjyllands Politi gerne høre fra dig på telefon 114.