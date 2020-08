Midt- og Vestjyllands Politi efterlyser den 20-årige Mathias Kragskov.

Han er mistænkt for at have deltaget i et røveri i Holstebro.

Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Forbrydelsen fandt sted i Heimdalsparken mandag 6. juli, hvor en person blev udsat for røveri.

Røveri i Holstebro: En af de efterlyste har meldt sig selv. Derfor mangler vi nu kun 20-årige Mathias Kragskov. Hvis du har en idé om, hvor han er, så kontakt Midt- og Vestjyllands Politi på telefon 114. #politidk https://t.co/UycZxtwPkm https://t.co/volPPz4r25 — MV-Jyllands Politi (@MVJPoliti) August 10, 2020

Tidligere efterlyste politiet også en medgerningsmand, men han har siden meldt sig selv.

Mathias Kragskov beskrives som lys i huden, muskuløs og cirka 180 centimeter høj.

Hvis du ser den efterlyste eller ved, hvor han er, så hører Midt- og Vestjyllands Politi gerne fra dig på telefon 114.

