Politiet efterlyser en blotter, der er blevet anklaget for at have onaneret op ad en kvinde i Silkeborg.

Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

En 21-årig kvinde har oplyst til politiet, at hun 14. februar kl. 14.55 sad på en bænk på Silkeborg Banegård på Drewensvej. Her havde manden sat sig op ad hende, taget tøjet af og var begyndt at onanere.

Manden beskrives som:

Dansk af udseende

40-45 år

175-180 cm

almindelig kropsbygning

langt brunt hår samlet i en hestehale og brune øjne

bar mørke briller

var iført en sort trenchcoat af tyk uld med knaplukning, mørke bukser og mørke sko

Billederne herunder er fra et overvågningskamera fra en 7-eleven-butik ved Banegården, og politiet formoder, at det er den samme mand, som den 21-årige kvinde beskrev.

Har du kendskab til identiteten på gerningsmanden eller oplysninger i sagen i øvrigt hører politiet gerne fra dig på tlf. 114.