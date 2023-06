Natten til lørdag blev en midaldrende mand udsat for vold i Roskilde.

Den pågældende efterlyses nu af politiet.

Af et tweet fra Midt- og Vestsjællands Politi fremgår det, at man gerne vil i kontakt med en mand plus 40 år.

Han har mellemlangt skæg og blev udsat for vold kort før klokken to natten til lørdag.

Gerningsstedet var 7-Eleven i Stationscenteret i Roskilde.

»Ring til 1-1-4, hvis det er dig, eller du kender vedkommende,« lyder opfordringen fra politiet.