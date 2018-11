Gennem de sidste par måneder har en mystisk mand, med en påtaget italiensk accent, forsøgt at snyde folk på Sjælland til at købe falske Armani-jakker til en meget lav pris.

Politiet opfordrer til, at man er på vagt overfor denne trick-tyv, som går under navnet Armani-manden (ikke at forveksle med Amagermanden, red.).

Han har før slået til i henholdsvis Nakskov, Nykøbing Falster og Næstved, hvor han har antastet tilfældige mennesker på parkeringspladser, skriver Tv2 Øst.

Senest har han været i gang på parkeringspladsen ved Rema1000 på Valdalsvænge i Vordingborg. Flere borgere har rettet henvendelser til politiet, efter de har fået tilbud fra en velklædt og veltalende herre.

Manden havde fortalt en gribende historie, hvor han efter en messe var strandet med nogle prøver, som han var nødt til at sælge, inden han skulle med flyet hjem.

Han havde udgivet sig for at være italiener, men var ikke i stand til at forstå sproget, da en borger havde talt til ham på italiensk.

Beretninger om Armani-manden går helt tilbage til 2007, hvor han i Jylland svindlede flere borgere til at købe falske Armani jakkesæt, skrev Ekstra Bladet dengang. Det vides dog ikke om det er den samme person, som Politiet efterlyser denne gang.

Hvis man har oplysninger i sagen kan man kontakte Politiet på telefon 114.