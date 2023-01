Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Kender du manden på billedet herover?

I givet fald vil politiet gerne høre fra dig.

Han er nemlig mistænkt for at have deltaget i et hjemmerøveri i en lejlighed i det indre København 19. november.

Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Under røveriet i Kronprinsensgade truede to gerningsmænd lejlighedens beboer med en kniv, tog flere værdigenstande og kontanter fra lejligheden og forsvandt i ukendt retning.



Den ene af de to mistænkte hjemmerøvere, en 23-årig mand, blev anholdt i dagene efter røveriet.

Det samme gjorde en 20-årig mand, som mistænkes for også at have spillet en rolle i forbrydelsen.

De to sidder nu varetægtsfængslet.



En tredje formodet gerningsmand er stadig på fri fod, og det er ham, som bliver efterlyst af politiet.

Han beskrives som en ung mand mellem 17 og 19 år.

Han er mellemøstlig/nordafrikansk af udseende, lys i huden, spinkel til almindelig af bygning og cirka 175 centimeter høj.



Han var iført en mørk hættetrøje, mørk jakke og blå bandana på hovedet.



Borgere, der har oplysninger i sagen, bedes henvende sig til Københavns Politi på telefon 1-1-4.