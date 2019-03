Lørdag aften efterlyser Sydjyllands Politi føreren af en mintgrøn VW Polo, som man frygter er kommet til skade.

Det oplyser politikredsen på Twitter, hvor det tilføjes, at føreren har påkørt et hegn ved Esbjerg Havn med høj fart.

'Vi søger en mintgrøn VW Polo, der ca. kl. 20.25 med høj fart påkørte et hegn v/Esbjerg Havn og efterfølgende kørte fra stedet. Store skader på fronten og form. knust én eller flere ruder.'

Vagtchef Erik Lindholdt uddyber over for B.T.

»Der var et vidne dernede, som har vurderet, at ud fra de skader, han mente, der var på bilen, så er det meget sandsynligt, at føreren er kommet alvorligt til skade,« lyder det fra vagtchefen, inden han tilføjer:

»Så det er muligt, at han er kørt videre i chok.«

Ved du noget om sagen, så kan du kontakte politiet på telefon 1-1-4.

