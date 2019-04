En søndag aften i marts gik en maskeret mand ind på en OK-tank i Frederikshavn og truede ekspedienten med kniv.

Nu efterlyser Nordjyllands Politi manden med billede og video og opfordrer folk, der ved hvem han er, til at henvende sig.

På trods af de dramatiske omstændigheder fik gerningsmanden ingenting med sig ud af butikken.

»Ekspedienten løb dog ud fra forretningen uden at åbne kassen, og gerningsmanden fik ikke noget udbytte med sig,« politikommissær Peter Skovbak i en pressemeddelelse.

Efterlysning af gerningsmand til røveriforsøg #politidk https://t.co/lywGHiZKUE pic.twitter.com/dQgsnbmEA7 — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) April 24, 2019

Efter røveriforsøget løb manden ud af butikken og forsvandt ad Constantiavej i nordlig retning.

Gerningsmanden beskrives som en mand mellem 20 og 30 år. Han er cirka 180 centimeter høj og spinkel til almindelig af bygning.

Han var dansk af udseende og iført en sort halvlang frakke, sorte bukser og sorte støvler, sort elefanthue og grå arbejdshandsker.

Han talte dansk og var bevæbnet med en 25 til 30 centimeter lang køkkenkniv.

Politikommissær Peter Skovbak Pedersen pointerer i forhold til signalementet, at gerningsmanden synes at halte let på sit venstre ben, da han løb ud fra butikken.

Røveriforsøget fandt sted 10. marts 2019 kort før klokken 21.

Siden da har politiet efterforsket sagen i forsøg på at finde frem til gerningsmanden, men der er endnu ikke et sket et afgørende gennembrud i sagen. Derfor håber politiet, at en efterlysning med billeder nu kan ændre på den situation.



»Vi har gode overvågningsbilleder, og selv om røveren er maskeret, så er der mulighed for, at nogen, som måtte kender pågældende, ville kunne genkende ham ud fra fremtoning, jakke, støvler eller måske hans måde at løbe på,« siger Peter Skovbak.

Har du oplysninger, der kan hjælpe politiet i sagen, kan du kontakte Nordjyllands Politi på telefon 114.