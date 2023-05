En 8-årig pige blev tirsdag tilbudt et lift hjem fra skole af en fremmed mand – nu efterlyser politiet føreren af bilen.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Ved Hjerting Skolen i Esbjerg blev den 8-årig pige tilbudt liftet, hvilket hun afviste.

Hændelsen skete tirsdag mellem klokken 13 og 14, og manden kørte i en rød bil.

Pigen er efterfølgende blevet afhørt af politiet.

Indtil videre kan politiet ikke klarlægge hensigten i kontakten, »hvorfor det ikke kan afvises, at der ikke er noget kriminelt i episoden«, skriver politiet i pressemeddelelsen.

For at komme i kontakt med manden, så man kan få afklaret det præcise hændelsesforløb, et følgende signalement af manden sendt ud:

Mand.

Lys i huden.

Kraftig af bygning.

Cirka 50–60 år gammel.

Skaldet med stubbe.

Skægstubbe i ansigtet.

Var iført blå skjorte og solbriller.

Om køretøjet skriver politiet:

Rød personbil, muligvis stationcar.

Havde store klistermærker på højre bagside. Klistermærkerne forestillede tre drenge/mænd i forskellige størrelser. Figurerne på klistermærkerne var sorte med røde slips (samme type klistermærker, som er sat op på mange postkasser).

Manden opfordres til at tage kontakt til politiet på telefon 114, ligesom borgere, der ved eller har set noget, bedes gøre det samme.