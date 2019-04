Københavns Vestegns Politi efterlyser en mand, som er mistænkt for et drabsforsøg med kniv i Rødovre, med billede.

Den mistænkte stak en vagt med en kniv under en gymnasiefest på Rødovre Gymnasium 30. november 2018.

Tidligere på aftenen var en af festens deltagere blevet smidt ud fra festen. Politiet mener, at knivstikkene er formentligt er en udløber af denne episode.

Umiddelbart inden knivstikkeriet ankom tre personer og spurgte ind til den tidligere episode.

Den efterlyste mand. Foto: Københavns Vestegns Politi Vis mere Den efterlyste mand. Foto: Københavns Vestegns Politi

Efter en længere diskussion med vagterne endte det med, at en af de tre personer stak vagten to gange med en kniv i overkroppen, hvilket sårede vagten alvorligt.

De tre personer flygtede derefter fra stedet. Den efterlyste beskrives som:

Mand

17-20 år

Somalisk afstamning

180-190 cm høj

Tynd/spinkel af bygning

Iført grå/hvid dynejakke, sort/grå hættetrøje, blå cowboybukser, kondisko

Talte dansk med accent

Hvis du har oplysninger i sagen, kan du kontakte Københavns Vestegns Politi på 114.

Københavns Vestegns Politi har tidligere fundet frem til to personer, der mistænkes for at være dem, der fulgtes med den unge mand, som stak med kniven. De to er allerede sigtet for medvirken til forsøg på manddrab.

»Vi har altså fundet dem, vi mener er de medskyldige, men trods intensiv efterforskning er det ikke lykkedes os at finde frem til ham, der begik selve drabsforsøget. Derfor har vi nu valgt at offentliggøre overvågningsvideoen, der viser den unge mand,« siger politikommissær Ole Nielsen i en pressemeddelelse.