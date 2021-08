I Aarhus N fik en 13-årig pige sig noget af et uønsket tilbud, da en fremmed mand ville give hende et lift i sin bil.

Den 13-årige gik ved Nordvestpassagen i Aarhus N tirsdag aften, hvor hun flere gange blev opsøgt den samme mand, der skydes til at være omkring 30 år.

Han bliver desuden beskrevet som havende sort hår og sort skæg, og så kørte han i en lille sort bil af ældre dato.

'Manden holdt ind til siden og spurgte pigen, hvor hun var på vej hen,' lyder det i politiets døgnrapport.

Den 13-årige valgte ikke at svare manden, og han kørte væk fra stedet. Han kørte dog tilbage til pigen for endnu en gang at spørge hende, om hun ville have et lift. Denne gang blev det til et klart afslag fra pigen.

Da manden af uransagelige årsager ikke forstod budskabet første og anden gang, kom han kørende en tredje gang. Her måtte den 13-årige flygte hjem til en veninde, der boede i nærheden.

Den 13-åriges mor ringede til politiet for at anmelde episoden. Det var cirka en time efter, at manden havde opsøgt pigen mod hendes vilje.

Derfor ønsker politiet at komme i kontakt med manden for at høre, hvorfor han opsøgte den 13-årige. Hvis du ved noget om sagen, kan politiet kontaktes på telefon 114.