Onsdag blev en 12-årig pige antastet af en fremmed mand i Køge.

Den fremmede mand tog fat i pigen, som fik frigjort sig, så hun kunne løbe fra stedet hen til et busstoppested, samtidig med at hun forsøgte at kontakte sine forældre.

Hændelsen fandt sted onsdag 12.45 i området mellem Køge Musikskole og et busstoppested på Ølbyvej ved et plejehjem.

Det fremgår af Midt- og Vestsjællands Politis døgnrapport.

Pigen slap uskadt fra manden, hvorefter hun løb hjem til sine forældre, der anmeldte hændelsen til politiet.

Han er nu efterlyst, da politiet gerne vil finde ud af, hvad mandens hensigt med pigen var.

Manden forsvandt i ukendt retning og blev af pigen beskrevet som en 50-55-årig mand. Han er lys i huden og dansktalende. Han har gråligt kort hår og var iført en sort hættetrøje med grå lynlås og blå jeans.

Politiet vil i forbindelse med efterforskningen gerne høre fra personer, der måtte have set manden i området.

Hvis man har oplysninger i sagen, beder politiet om, at man kontakter dem på 114.