Klokken 03.11 lørdag nat modtog København Vestegns Politi en anmeldelse om et voldtægtsforsøg mod en 40-årig kvinde.

Nu offentliggør politiet overvågningsbilleder af den mistænkte mand på Rødovre Station.

'Der er tale om et usædvanligt groft overfald. Heldigvis er de overvågningsbilleder vi har i sagen, relativt tydelige. Vi håber derfor på, at offentligheden kan hjælpe os med at identificere gerningsmanden,' siger leder af overgrebssektionen, Rikke Thestrup, i en pressemeddelse.

Kvinden blev lørdag nat lagt ned på jorden og befølt af en gerningsmand på Damhus Boulevard i Rødovre ved stationen.

Politiet har frigivet billedet af den mistænkte gerningsmand.

Overfaldet blev stoppet, da kvindens kæreste kom til stedet, hvorefter gerningsmanden flygtede.

Overfaldsmanden beskrives således:

A: mand, dansk, ca. 35 år gammel, ca. 185-190 cm.

Høj, alm. af bygning, rødblond kort skæg. Han var iført en mørk jakke og rødlig hue med gult mærke.

Kan du genkende manden eller har du øvrige oplysninger i sagen, kan Københavns Vestegns Politi kontaktes hele døgnet på 43861448