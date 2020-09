17. juli blev der begået et hjemmerøveri i København, men sagen er endnu ikke opklaret.

Nu efterlyser Københavns Politi en mand, som er mistænkt i sagen.

Hjemmerøveriet blev begået på en adresse på Østerbro i København.

Nu offentliggør politiet et billede af en mand, som er mistænkt for at have begået hjemmerøveriet.

Københavns Politi efterlyser denne mand, som er mistænkt for at have begået et hjemmerøveri på Østerbro i København. Foto: Københavns Politi Vis mere Københavns Politi efterlyser denne mand, som er mistænkt for at have begået et hjemmerøveri på Østerbro i København. Foto: Københavns Politi

Beskrivelse af den mistlænkte:

- Mand

- af mellemøstlig eller nordafrikansk herkomst

- 20-30 år gammel

- Ca. 180 cm. høj

- Kort, sort hår, som er trimmet i siderne

- Sort gedeskæg

- På gerningstidspunktet var den efterlyste mand iført en sort jakke og sorte bukser.

Kan du genkende manden på billedet, eller har du andre oplysninger i sagen, kan du kontakte Københavns Politi på telefon 114.