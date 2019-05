'Genkender du denne gerningsmand?'

Det spørger Syd- og Sønderjyllands Politi nu om, mens de offentliggør et billede af gerningsmanden bag et røveri mod værtshuset Mødestedet, Torvegade 2 i Brørup.

Røveriet skete 22. marts kl. ca. 14.30.

Ved hændelsen skaffede en ukendt gerningsmand sig adgang til et lagerlokale, hvorfra han stjal et kontantbeløb fra et pengeskab.

Foto af gerningsmanden. Foto: Syd- og Sønderjyllands Politi

Derudover overfaldt han en kvindelig medarbejder, udsatte hende for vold og truede hende til at udlevere et kontantbeløb.

Gerningsmanden stak af til fods i en ukendt retning efter røveriet.

Manden beskrives som:

Ca. 30 år gammel

Udenlandsk oprindelse, lys i huden

Ca. 165 cm høj

Iført mørkt tøj, mørke handsker og mørk hue, medbragte en sort sportstaske.

Har du oplysninger i sagen, kan du ringe til politiet på 114.