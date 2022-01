Politiet har tirsdag offentliggjort et billede af en mand, der mistænkes for at have begået hærværk i Skjern.

På billedet kan man se en mand, der er i gang med at svinge en form for kølle mod nogle ruder.

I en pressemeddelelse oplyser politikredsen, at hærværket fandt sted omkring klokken 03.30 om natten til 29. december sidste år.

Der ankom en mand i en mindre personbil, der menes at være grå, til Møllegade i byen.

Foto: Midt- og Vestjyllands Politi

Der skal manden have knust samtlige ruder på Møllegade 1.

»Manden havde en køllelignende genstand med, som han knuste ruderne med. Efter hærværket kørte han væk fra stedet ad Møllegade i retning mod syd,« oplyser politiet.

I et forsøg på at få identificeret manden har politiet nu valgt at offentliggøre et billede af den formodede gerningsmand og af den bil, som personen kørte i.

Den mistænkte gerningsmand beskrives som værende 175 til 185 centimeter høj og almindelig til kraftig af bygning.

Foto: Midt- og Vestjyllands Politi

Han har kort, mørkt hår, og han var iført en sort jakke med hvide ærmer, der sluttede i en spids på ryggen, lyse cowboybukser, orange handsker og sorte kondisko med orange snørebånd, et orange/hvidt logo og hvide såler.

Hvis du ved, hvem manden er, eller hvis du ved, hvor manden kan opholde sig, beder politiet om, at du ringer på telefonnummer 1-1-4.

»Oplys gerne journalnummer 4100-77111-01888-21 ved henvendelse i sagen,« lyder det fra politikredsen.