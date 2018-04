Efter et røveri i et supermarked beder Nordjyllands Politi nu om hjælp til at finde gerningsmanden.

Derfor efterlyser politikredsen nu gerningsmanden, der med en kniv truede sig til et kontant udbyttet i en Fakta i Brovst, med et billede i håb om, at borgere kan hjælpe ordensmagten på vej mod en anholdelse.

Nordjyllands Politi vil meget gerne have henvendelser fra borgere, der mener at kende identiteten på den mand, der begik røveriet den 7. april 2018 kl. 21.59 i butikken på Toftevej 18, 9460 Brovst, skriver politiet i en pressemeddelelse.

»Vi vil rigtig gerne have fat i gerningsmanden, og det vil være en stor hjælp for os, hvis man mener at vide noget og ringer til os på 114. Hellere en gang for meget end en gang for lidt,« opfordrer politikommissær Kenneth Ginnerup Skovmose fra Efterforskningscenter Hjørring.

Gerningsmanden beskrives således: