Midt- og Vestjyllands Politi offentliggør nu billeder af en mand, som er mistænkt for at have slået en anden mand i ansigtet.

Hændelsen fandt sted 18. juni 2022 omkring klokken 23.20 mellem banegården og gågaden i Holstebro.

Offeret gik fra gågaden i Holstebro mod togstationen, da han mødte en gruppe unge mennesker. Efter en kort dialog mellem offeret og gruppen, udøvede den eftersøgte mand vold mod forurettede.

Politiet håber nu på offentlighedens hjælp til at finde gerningsmanden. Han beskrives som:

Mand

25-35 år

Ca. 185-200 cm

Almindelig af bygning

Brunt, mellemlangt hår

Havde mørke bukser og mørk jakke på

​Havde hvide sko på.

Gruppen, som gerningsmanden var en del af, talte dansk til hinanden.

Borgere, der har oplysninger om personens identitet eller opholdssted, bedes kontakte Midt- og Vestjyllands Politi på telefonnummer 114.

Henvis gerne til journalnummer 4100-73241-00476-22 for at lette sagens gang.