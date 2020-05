Midt- og Vestjyllands Politi deler tirsdag overvågningsbilleder af en mand i håb om, at nogen kan genkende ham.

Manden formodes nemlig at stå bag flere tyverier i Holstebro midtby.

Det første tyveri fandt sted 15. maj mellem klokken 17.00-18.00 oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Her trådte den mistænkte mand ind i en forretning i Holstebro, og mens han i et kort øjeblik var alene i forretningen, så han sit snit til at stjæle kontanter og en mobiltelefon.

Fire dage senere, formoder politiet, at den mistænkte slog til igen.

Denne gang i en anden forretning i byen, men i det helt samme tidsrum som første tyveri fandt sted.

På trods af, at der ikke er vidner til de to tyverier, mener politiet, at det er samme gerningsmand, der står bag begge.

Derfor deler de nu overvågningsbilleder af den mistænkte i håbet om at få hjælp fra offentligheden.

Manden mistænkes for at stå bag flere tyverier i Holstebro.

Manden beskrives som værende almindelig af bygning med lys hud og mørkt hår.

Han var på gerningstidspunktet iført en gul t-shirt, mørke bukser, mørk dunjakke og mørkeblå sneakers med hvide snørebånd.

Ved du, hvem manden på overvågningsbillederne er, eller har du andre oplysninger, som kan hjælpe politiets efterforskning, så vil de gerne høre fra dig.

Du kan kontakte Midt- og Vestjyllands Politi på telefon 114.