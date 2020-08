Lørdag aften blev en kvinde antastet på Brøndbyøster Station.

Politiet efterlyser nu manden, som de mener havde til hensigt at voldtage kvinden.

'Det er vores vurdering, at manden havde til hensigt at voldtage kvinden. Vi håber derfor meget på, at der er vidner, der sidder inde med information om ham. Vi ved, at der var ganske mange mennesker i området på det tidspunkt, og dem håber vi at høre fra, hvis de har set noget,' siger politikommissær Rikke Thestrup, leder af Overgrebsgruppen ved Københavns Vestegns Politi, i en pressemeddelelse.

Ifølge politiet skete forsøget på voldtægt ved 22-tiden lørdag aften den 8. august.



Henter kort...

Kort forinden var den forurettede kvinde ankommet med toget til Brøndbyøster Station, og da hun gik ned gennem stationstunnellen og til højre mod Nygårds Plads, mødte hun en yngre mand af udenlandsk udseende.

Manden tog kontakt til hende og lagde kort efter en arm om kvindens hals og begyndte at kysse hende.

Samtidig forsøgte han at trække hende hen mod viadukten under Brøndbyøstervej.

Kvinden blev opmærksom på to vidner, som hun piftede til, hvilket fik manden til at stikke af.

Gerningsmanden beskrives som:

Mellemøstlig af udseende, 22-27 år, 175-180 cm. høj, alm. af bygning, sort kort hår som var klippet kortere i siderne.

Han havde skæg rundt om munden og var velsoigneret.

Han talte gebrokkent engelsk og var iført en sort jakke og sorte cowboybukser.

Hvis du har oplysninger i sagen, så kan Københavns Vestegns Politi kontaktes hele døgnet på 43861448.