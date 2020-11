Torsdag aften blev der begået et røveri i SuperBrugsen i Nr. Lyndelse på Fyn. To dage senere er gerningsmanden fortsat på fri fod.

Det oplyser Fyns Politi til B.T. lørdag aften.

Fyens Stiftstidende skrev om røveriet fredag, hvor en mand i alderen 30-40 år forlangte penge udleveret fra kassen.

Han hævdede at have en pistol liggende i lommen, hvorfor det lykkedes ham at røve 6000 kroner i kontanter fra kassen.

Røveriet skete i Superbrugsen på Albanivej i Nr. Lyndelse.

Fyens Stiftstidende skriver videre, at røveren også stjal to telefoner.

Efterfølgende forsvandt han til fods, og politiet igangsatte en eftersøgning med hunde.

Men det er ikke lykkes at finde frem til gerningsmanden, siger vagtchef Ehm Christensen til B.T.

»Ingen er anholdt i sagen. Vi har afhørt den forurettede og vidner, og så har vi gode spor i sagen.«

»Hvis vi ikke fanger ham, vil det undre mig,« afslutter Ehm Christensen, der dog ikke vil uddybe, hvilke spor han henviser til.

Alligevel hører Fyns Politi gerne fra offentligheden, hvis nogen ved noget. Politiet siger derfor følgende om mandens signalement:

Mand, 30-40 år

Østeuropæisk udseende

Muskuløs kropsbygning

Bar olivengrøn vest, sort hue, sorte bukser, sorte handsker og sort halsedisse

Havde gul Netto-pose med sig

Hvis du har oplysninger i sagen, kan du kontakte Fyns Politi på telefon 1-1-4.