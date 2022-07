Lyt til artiklen

Politiet har en klar opfordring til en formodet gerningsmand til et groft overfald i Aalborg i weekenden: Meld dig selv hurtigst muligt.

»Melder mistænkte ikke sig selv inden for nogle timer, vil vi eftersøge ham i offentligheden med billeder fra overvågningen: Han skal identificeres, så han kan blive stillet til regnskab for den alvorlige voldshandling, som vi mistænker ham for – og i øvrigt få lejlighed til at forklare sig til sagen,« siger efterforskningsleder Kenneth Rodam fra Nordjyllands Politi.

Indtil videre er der altså ikke blevet offentliggjort billeder af manden.

Men overvågningsbilleder viser blandt andet, at den formodede gerningsmand er 20-30 år, mellemøstlig eller arabisk af udseende og almindelig af bygning. Han vurderes ifølge politiets signalement til at være 180-190 centimeter høj og har kort sort hår og fuldskæg.

Han havde briller på og var iført en hvid, kortærmet T-shirt, mørke lange bukser og hvide sko i forbindelse med overfaldet.

Han var sammen med endnu en mand og en kvinde.

»Vi kan via videoovervågningen følge de tre personers færden efter overfaldet, og vi kan konstatere, at den formodede gerningsmand bliver opmærksom på, at han har meget blod på sine hvide sko, som han derfor tager af og smider i en skraldespand ved Nytorv. Vi har, også ud fra overvågningen, sikret disse sko til sagen,« siger politikommissær Kenneth Rodam.

Overfaldet skete lørdag nat klokken 02.45, hvor en 17-årig mand blev overfaldet i Bispensgade, der er en gågade i Aalborg.

Offeret pådrog sig alvorlige skader i ansigtet.

»Han blev blandt andet sparket og trampet i hovedet. Vi betegner overfaldet som meget groft og helt uacceptabelt,« siger Kenneth Rodam fra Nordjyllands Politi:

»Jeg vil gerne rose vidnerne, der greb ind. For deres henvendelse bevirkede, at han stoppede med at sparke og trampe på den 17-årige, der lå på brostenene. Derefter tog mistænkte flugten i retning mod Jomfru Ane Gade sammen med den mand og den kvinde, som han var i følgeskab med.«

Politiet vil gerne i kontakt med alle tre.

Har man oplysninger i sagen, kan man kontakte politiet på telefonen 114.