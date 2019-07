I begyndelsen af juli forsøgte en mand at røve en Danske Bank-filial i Glostrup vest for København.

Efter at have truet personalet med kniv råbte han flere gange 'Åben kassen - åben kassen' - men da personalet ikke umiddelbart har adgang til kontanter, måtte han gå uden udbytte.

Efter røveriforsøget, der skete 5. juli kl. 15.31 i banken på Hovedvejen 109, løb manden ifølge vidner ned til parkeringspladsen ved Glostrup Bibliotek på Kildevældets Allé, hvorfra han kørte væk i en blå personbil.

Manden er fortsat ikke fundet, og derfor udsender Københavns Vestegns Politi nu billede og video fra Danske Banks overvågningskamera samt et signalement af manden.

Signalement af røveren Manden beskrives som dansk af udseende, talte dansk uden accent, er 25-35 år gammel, 175-180 cm høj og umiddelbart almindelig af bygning (dog siger flere vidner, at han var mere kraftig og rundkindet). Gerningsmanden truede med to røde knive, formentlig køkkenknive med både rødt skæfte og blad. Han var hvid/lys i huden, havde mellemlangt lyst hår, der var kort i siderne, og var iført et mørkt tørklæde eller lignende for underansigtet, mørk trøje med prikker eller stjerner foran og tallet ”78” på ryggen, lysegrå handsker, lysegrå joggingbukser og mørke sko. Kilde: Københavns Vestegns Politi

I overvågningsvideoen kan man høre røveren råbe.

Politiet håber derfor, at vidner kan genkende manden eller hans stemme.

'Vi vælger at frigive ret gode billeder og lyd nu, fordi vi håber, nogen kan genkende ham eller hans stemme. Kan du det, så hører vi gerne fra dig,' siger politikommissær Andreas Mollerup, Københavns Vestegns Politi.

Ved du noget i sagen, kan Københavns Vestegns Politi kontaktes på telefon 43 86 14 48.