Københavns Vestegns Politi efterlyser nu en mand, der begik et butiksrøveri i Brøndby, med billede.

Under røveriet truede manden sig til kontanter med en stor køkkenkniv.

Røveriet fandt sted den 4. november klokken 20.42 i Aldi på Turbinsvinget 5 i Brøndby.

Efter at have truet sig til at få et mindre beløb i kontanter udleveret, stak gerningsmanden af mod Brøndbyøster Station. Ingen kom til skade ved røveriet.

Københavns Vestegns Politi efterlyser denne mand. Foto: Københavns Vestegns Politi Vis mere Københavns Vestegns Politi efterlyser denne mand. Foto: Københavns Vestegns Politi

Politiet har ikke fundet frem til gerningsmanden og offentliggør derfor overvågningsbilleder af ham.

Signalement af gerningsmanden:

mand

almindelig af bygning

170-175 cm høj

iført: helt sort tøj og sort elefanthue

talte dansk

medbragte en stor køkkenkniv

Hvis du kender identiteten på røveren eller i øvrigt har oplysninger i sagen, så skal du kontakte Københavns Vestegns Politi på telefon 43861448.