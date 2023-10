»Vi er bekymrede.«

Nordjyllands Politi leder i øjeblikket efter en savnet mand ved navn Lasse.

Den 38-årige mand er sidst set engang lørdag i det sydøstlige Hobro, oplyser politikredsen på det sociale medie X, det tidligere Twitter.

Den savnede mand beskrives som værende spinkel af bygning og 175 centimeter høj.

Han har derudover en piercing i næsen.

Han blev sidst set iført sort joggingtøj og grå sneakers.

»Vi er bekymrede for Lasse, og hvis man ser ham, skal man ringe til 1-1-4,« lyder opfordringen fra Nordjyllands Politi.

Til B.T. fortæller vagtchefen hos politikredsen Morten Axelsen, at der er tale om en såkaldt 'humanitær eftersøgning'.

»Vi er bekymrede for Lasse, fordi vi har nogle indikationer på, at han måske ikke har det så godt, og derfor vil vi rigtig gerne i kontakt med ham, så vi kan sikre os, at han får den hjælp, han måtte have brug for, hvis det er tilfældet,« siger Morten Axelsen.