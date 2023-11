Politiet beder offentligheden om hjælp til at finde en kvinde og mand i forbindelse med en tyverisag.

De er mistænkt for at have stjålet penge fra et kasseapparat i en vinbutik i Vejle.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Heri lyder det, at politiet mener, de mistænkte koordinerede tyveriet. Mens kvinden bad om hjælp, og ekspedienten gik med hende ned i enden af butikken, befandt manden ved kassen.

Og det var her, at han stjal et større pengebeløb fra kasseapparatet, skriver politiet.

Politiet har nu bragt billeder af de mistænkte og håber, at offentligheden kan bidrage med informationer om dem.

Manden beskrives som følgende:

Cirka 30-35 år og 180 centimeter høj.

Mørk i huden, almindelig af bygning og sort fuldskæg.

Var iklædt sort kasket, sorte ripped-jeans og sort hættetrøje med lynslås, hvor der stod ”Atlanta” med hvid skrift på ryggen og venstre bryst.

Havde hvide sko på af mærket Nike – muligvis Air Max.

Særlige kendetegn: Krone-lignende tatovering på højre håndryg mellem første og anden finger, tatovering på hele venstre håndryg bl.a. skrift.

Kvindens bliver beskrevet på følgende måde:

Cirka 30 år og 170 cm høj.

Mørk i huden, almindelig af bygning og langt lyst hår med sorte udgroninger.

Var iklædt sort jakke og hvid T-shirt med sort Nike logo på brystet, mørkeblå ripped-jeans og havde et guldur og armbånd på venstre håndled.

Havde sorte sko på af mærket Adidas med hvidt logo.

Talte gebrokkent tysk/engelsk.

Særlige kendetegn: Udefinerbar tatovering på højre håndryg samt på halsen under venstre øre.

Hvis du ved noget om de mistænkte, opfordrer politiet, at du kontakter dem på telefon 114.