Nordjyllands Politi efterlyser tirsdag aften en kvinde, der har været forsvundet siden mandag eftermiddag.

Der er tale om en grønlandsk kvinde, der forlod sit hjem i Hjørring mandag klokken 15.

Siden da har det ikke været muligt at komme i kontakt med hende, skriver politiet på Twitter.

Den efterlyste hedder Karen og beskrives af Nordjyllands Politi som 155 centimeter høj og med langt afbleget hår.

Hun var iført en sort dynejakke, blå bukser med hvide Adidas-striber og havde formentlig en lille blå taske med sig, da hun forsvandt.

Kvinden taler kun grønlandsk, men forstår en smule dansk.

Nordjyllands Politi oplyser desuden, at hun har svært ved at tage vare på sig selv og opfordrer derfor alle, der måtte have set hende eller ved, hvor hun opholder sig, til at kontakte politiet på telefon 114.