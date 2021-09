På bare to timer modtog Midt- og Vestsjællands Politi mandag tre anmeldelser om tyveri.

Og nu efterlyser de en kvinde, der var iført en sort vest med orange efterårsblade på ryg og mave.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i tirsdagens døgnrapport.

Heri står der, at to kvinder og en mand inden for cirka to timer mandag blev ofre for tyveri. Alle tre havde fået stjålet deres pung i Køge og på Stevns.

Den første anmeldelse kom klokken 11.19 fra en 79-årig kvinde fra Bjæverskov. Hun havde cirka et kvarter tidligere opholdt sig på Torvet i Køge ved en forretning med sit indkøbsnet hængende over armen. Her skulle en kvinde med et østeuropæisk udseende have stået tæt - men pludselig var hun væk, og det samme var den 79-åriges pung, der ubemærket var blevet stjålet op af indkøbsnettet.

Næste anmeldelse kom omkring en halv time senere og denne gang fra en 81-årige kvinde fra Køge. Hun havde klokken 10.45 været på indkøb i Netto i Torvebyen, Køge. Også her havde en kvinde med østeuropæisk udseende stået tæt på. Og da den 81-årige stod ved kassen og skulle betale, var hendes pung væk.

Den tredje anmeldelse kom en lille time senere fra en 83-årige mand fra Køge, der var havde været på indkøb i REMA 1000. Han havde fået stjålet sit kreditkort og nogle kontanter.

Politiet forsøger nu i forbindelse med disse tre anmeldelser at få identificeret kvinden, der formentlig kan mistænkes for at have en rolle i alle tre sager.

Beskrivelse af kvinden, der efterlyses:

Østeuropæisk af udseende

40-45 år.

160-165 cm høj.

'Almindelig' af bygning.

Sort, mellemlangt hår.

Iført en sort vest med orange efterårsblade på ryggen og på maven, hvid langærmet T-shirt med sorte striber, sorte bukser og hvide sneakers.

Kvinden medbragte i øvrigt to store, sorte tasker.

Personer, der måtte have bemærket kvinden i enten Køge eller i Strøby Egede, bedes kontakte politiet på tlf. 114 med oplysninger i sagerne.