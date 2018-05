En kvinde er angiveligt blevet overfaldet i Charlottenlund Slotspark i Nordsjælland, men har ikke selv meldt hændelsen til politiet. Derfor efterlyser Nordsjællands Politi nu kvinden.

»Vi vil gerne høre fra den pågældende kvinde for at kunne fastslå omstændighederne, da vi naturligvis tager sådan en anmeldelse meget seriøst. Vi ved ikke, hvad der er sket forinden, men det kan vi forhåbentlig få kastet lys over, hvis kvinden ser denne efterlysning,« oplyser leder af personfarlig efterforskning i Nordsjællands Politi, politikommissær Henrik Gunst i en pressemeddelelse.

Anmeldelsen blev i stedet foretaget af en kvindelig løber i skoven omkring klokken syv søndag morgen, som var blevet stoppet af offeret. Offeret fortalte, at hun var forsøgt overfaldet.

Vagtchef ved Nordsjællands Politi, Christian Kobbernagel, oplyser mandag aften til BT, at han ikke har ikke yderligere oplysninger, men opfordrer vidner, der måske har set noget i området på det pågældende tidspunkt, til at henvende sig på 114.

Kvinden beskrives som: