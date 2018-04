Københavns Vestegns Politi efterlyser tidligt torsdag morgen 66-årige Kim Schultz, der onsdag aften er gået fra sin bopæl.

Det oplyser politiet til BT.

Den 66-årige mand forlod sin bopæl, et plejecenter på Skovalleen i Bagsværd, omkring klokken 20.30 onsdag og er ikke set siden. Politiet finder derfor grund til bekymring.

»Han er gået uden overtøj, og det er ca. fem grader varmt udenfor. Han haer gået omkring 20.30, så det er ca. ni timer siden, og han er ikke ved sine fulde fem. Derfor har vi en idé om, at han måske kan finde på at syge ly et sted,« siger vagtchef Brian Munk fra Københavns Vestegns Politi.

Han forklarer, at man i nat har søgt efter den 66-årige mand i området.

»Vi har søgt på med hunde i nærområdet, og vi har haft helikopter op med termisk udstyr for at se, om vi kunne finde ham,« siger Brian Munck.

66-årige Kim Schultz beskrives som: 170 cm. høj, spinkel af bygning og har mørkt hår. Han var iført blå joggingbukser samt trøje.

Hvis du ved, hvor Kim Schultz befinder sig, bedes du kontakte politiet på114.