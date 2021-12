Juleaften omkring klokken 22 kom beboerne i en villa på Islandsvej i Middelfart hjem til en ubehagelig overraskelse.

De kunne konstatere, at der havde været indbrud, og at tyvene var stukket af med nogle smykker.

Det oplyser vagthavende ved Fyns Politi Peter Vestergaard.

Politiet har efterfølgende offentliggjort to billeder af de formodede gerningsmænd på Twitter.

Overvågningsbilleder af de mistænkte juletyve. (Foto: Fyns Politi) Vis mere Overvågningsbilleder af de mistænkte juletyve. (Foto: Fyns Politi)

»Hvis man kan genkende dem eller har set dem i området, er vi meget interesserede i, at man lader høre fra sig,« siger Peter Vestergaard.

Han fortæller også, at politiet ikke kan udelukke, at de to formodede gerningsmænd står bag andre indbrud i området.

Har man set de to mænd i eller omkring Middelfart, så skal man ringe 114.

Heldigvis har antallet af juleindbrud generelt været rekordlavt i år.

Således har der kun været 57 anmeldelser juleaftensdag, hvilket er det samme antal som i fjor, hvor der blev sat bundrekord, skriver Ritzau.

I årene 2018 og 2019 blev der på landsplan anmeldt over 120 indbrud i løbet af 24. december.