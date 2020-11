Hvis du er i gang med at købe noget på nettet og støder på kvinden på billedet herover, så drop handlen og ring til politiet.

Sådan lyder opfordringen fra Midt- og Vestjyllands Politi, som efterlyser Linda Filtenborg Svendsen.

Hun sættes nemlig i forbindelse med flere tilfælde af omfattende bedrageri på internettet, hvor hun sælger ting, som hun ikke er i besiddelse af.

Politiet har valgt at offentliggøre hendes navn og billede i håb om at få offentlighedens hjælp til at finde frem til hende.

Hvis du har oplysninger om, hvor denne kvinde befinder sig, så kontakt politiet på tlf. 114. Hun er set i Skive, Sydøstjylland og på Fyn. #politidk https://t.co/6wYYnHu88u — MV-Jyllands Politi (@MVJPoliti) November 24, 2020

Den efterlyste kvinde beskrives som 172 centimeter høj, spinkel af bygning, lys hud og med rødligt, langt hår og blå-grønne øjne.

Hun har tidligere opholdt sig omkring Skive, men er også set i det sydøstlige Jylland og på Fyn.

Hvis du møder hende, eller ved, hvor hun er, så kontakt politiet på telefon 114.