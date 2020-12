Midt- og Vestjyllands politi var tirsdag aften ude og efterlyse 86-årige Inger Margrethe Andersen.

Mandag morgen er hun fortsat savnet, oplyser vagtchefen hos politikredsen til B.T.

»Vi har ikke fået nogen henvendelser natten over,« lyder det.

Inger Margrethe Andersen stod tirsdag klokken 14.20 på en Flixbus ved DGI-byen i København med kurs med Jylland. Men da bussen klokken 18.45 ankom til Viborg busstation, hvor den 86-årige kvinde skulle stå af, var hun ikke med bussen.

Undervejs standsede bussen kun i Odense og Silkeborg, og den er blevet gennemgået af chaufføren, som har sikret sig, at hun ikke er i bussen.

Det er Inger Margrethe Andersens familie, som har meldt hende savnet.

De stod forgæves og afventede hende på busstationen i Viborg, og da det gik op for dem, at hun ikke var ombord, underrettede de politiet, som nu beder offentligheden om hjælp til at finde den 86-årige kvinde.

Inger Margrethe Andersen beskrives som værende 165 centimeter høj og spinkel af bygning.

Hun har mellemlangt gråt hår og var iført rød frakke, mørke bukser og almindelige sko, da hun steg på bussen.

Hun medbragte desuden to tasker.

Vagtchefen hos Midt- og Vestjyllands Politi oplyser, at den 86-årige kvinde har begyndende demens af svag grad og derfor kan have svært ved at orientere sig.

Hvis du har set Inger Margrethe Andersen eller ved, hvor hun befinder sig, hører Midt- og Vestjyllands Politi gerne fra dig.

Du kan rette henvendelse på telefon 114.